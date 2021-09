Avaria no metro do Porto leva passageiros a percorrer túnel a pé

Uma avaria na linha azul do Metro do Porto está este domingo a condicionar a circulação entre as estações do Bolhão e da Casa da Música.

A falha foi detetada no túnel que liga a zona do Bolhão à Trindade. Por isso, todos os passageiros tiveram de sair do metro e percorrer o túnel a pé até à estação da Trindade.





Foram acionados os procedimentos de emergência e os técnicos e operacionais acompanharam as pessoas ao longo do percurso.

De acordo com uma fonte oficial do Metro do Porto, a avaria ocorreu por volta das 14 horas.



A avaria elétrica no engate entre dois veículos da metro do Porto e que fez com que o metro ficasse às escuras. Entretanto o problema foi resolvido em cerca de 50 minutos.