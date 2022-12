As quatro ambulâncias de socorro do Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar, uma delas do INEM, estão avariadas desde sexta-feira, o que tem levado os voluntários dos concelhos vizinhos a dar resposta aos pedidos que chegam ao quartel. Entretanto, a pedido da câmara, as emergências pré-hospitalares estão desde esta terça-feira a ser asseguradas por uma ambulância dos Bombeiros do Sardoal e outra da Cruz Vermelha.









Ver comentários