AVC causa 11 mil mortes por ano em Portugal

A cada segundo uma pessoa sofre um acidente vascular cerebral (AVC) em todo o Mundo. Embora os últimos dados apontem para uma tendência de descida da mortalidade na sequência de doenças cerebrocardiovasculares, o AVC continua a ser a principal causa de morte entre os portugueses.Há dois anos causou mais de 11 200 mortes. Só depois vem o cancro. O Dia Mundial do AVC assinala-se na próxima terça-feira.No conjunto, as doenças do aparelho circulatório são responsáveis por cerca de 30% do total da mortalidade em Portugal. Comparativamente, os tumores malignos estão na origem de 25% dos óbitos.No último ano, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou 3496 casos de AVC encaminhados através da Via Verde do AVC, uma média de 10 casos por dia e um total de mais 358 casos comparativamente a 2017. Porto e Lisboa registaram o maior número de casos: 741 e 716 casos, respetivamente.Um AVC acontece quando uma área do cérebro deixa de receber sangue, dado que uma artéria ficou entupida, ou após rompimento de uma artéria e posterior hemorragia."Com o bebé no útero é muito difícil detetar um AVC, a não ser que se veja nas ecografias, que podem detetar uma alteração no cérebro", explicou aoo neuropediatra José Ferreira. Após o nascimento, o bebé pode não conseguir mamar ou apresentar dificuldades em tossir, engasgando-se por não conseguir controlar os movimentos.As crianças que já sofreram um AVC têm maior probabilidade de vir a repetir o episódio quando adultos, caso esteja relacionado com uma doença cardíaca ou problema de coagulação.A falta de força num dos braços, a assimetria da face (boca ao lado) e a dificuldade em falar são os principais sinais de que alguém está a ter um AVC.Em caso de AVC, ligue de imediato para o 112. "A rápida assistência [...] e a intervenção médica são vitais para o sucesso do tratamento e recuperação do doente", explica o INEM.A hipertensão arterial, a diabetes e o tabagismo fazem disparar o risco de acidente vascular.