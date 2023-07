A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) recusou as candidaturas das universidades de Aveiro (UA) e de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para mestrados integrados em Medicina.A UTAD já garantiu que vai apresentar o contraditório à decisão da A3ES, que é preliminar. Em 2022 foi criado um centro académico clínico, em parceria com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e os agrupamentos de centros de saúde da região.O reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira, considerou prematuro pronunciar-se sobre a recusa da criação do curso de Medicina porque “o processo ainda está em curso”.