Avenida da Boavista cortada ao trânsito esta noite devido a obras do 'metrobus' no Porto

A circulação na Avenida da Boavista e em ruas adjacentes vai estar cortada entre as 22h00 e a manhã de sábado, exceto para moradores, devido às obras da linha de 'metrobus' Boavista-Império, anunciou esta sexta-feira a Metro do Porto.

Em comunicado, a empresa esclareceu que o acesso a habitações, garagens e estabelecimentos está garantido.

Em causa está a colocação de pavimento em asfalto, referiu.

"Esta intervenção decorre em período noturno, de modo a reduzir o incómodo e a perturbação na vida das pessoas e da cidade", sublinhou a Metro do Porto.

A operação será acompanhada em permanência pela Polícia Municipal, acrescentou.

A Metro do Porto frisou que a obra de construção da linha de 'metrobus' Boavista-Império "continua a registar avanços cruciais rumo à sua conclusão, no final de julho de 2024".

O novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17) em 2024, com recurso a autocarros a hidrogénio, circulando em via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa.

As obras arrancaram no final de janeiro, estando previstas as estações Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império, no primeiro serviço, e na secção até Matosinhos adicionam-se Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde, Castelo do Queijo e Praça Cidade do Salvador (Anémona).

A empreitada tem um custo estimado de 76 milhões de euros.