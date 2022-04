Avião da TAAG com destino a Lisboa desviado para Sevilha devido a falha no radar

"A NAV Portugal registou esta segunda-feira, ao final da madrugada, pelas 05h41, uma falha no sistema de gestão de tráfego aéreo que obrigou à ativação das medidas previstas para situações desta natureza de modo a assegurar a total segurança no transporte aéreo", lê-se num comunicado enviado pela prestadora de serviços de navegação aérea.

Um avião da TAAG -- Linhas Aéreas de Angola que fazia a ligação Luanda -- Lisboa foi esta segunda-feira desviado para o aeroporto de Sevilha, devido à falha que afetou um radar do aeroporto de Lisboa, confirmou fonte da NAV.

A falha no sistema ocorreu num horário com pouco tráfego, apontou a NAV, ainda assim, por segurança, foi implementada uma limitação da capacidade de escoamento de tráfego, que provocou "alguns atrasos nas primeiras horas da manhã".

Adicionalmente, conforme confirmou à Lusa fonte oficial da NAV, um avião da TAAG que fazia a ligação entre a capital angolana e a portuguesa foi desviado para o aeroporto de Sevilha, Espanha.

"Apesar da falha pontual do sistema de gestão de tráfego aéreo, os procedimentos de segurança existentes para lidar com situações semelhantes garantiram que a segurança do tráfego nunca esteve em causa", assegurou a NAV.