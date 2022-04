Avião da TAP falha aterragem no aeroporto de Copenhaga

Um avião A320 da TAP falhou uma primeira aterragem no Aeroporto Kastrup, em Copenhaga, na Dinamarca.



O episódio teve lugar na passada sexta-feira, 8 de abril. De acordo com o site Simple Flying, a aeronave voou a baixa altitude junto à pista.







Após pedido de esclarecimentos da CMTV, a A TAP explicou que não houve toque do avião da pista - como avança a publicação - e que tem registo de uma tentativa de aterragem falhada mas que à segunda tentativa a aterragem correu normalmente. A companhia aérea portuguesa não confirma, no entanto, que a aeronave tenha voado a baixa altitude.



O avião, de acordo com a TAP, está de regresso a Lisboa esta segunda-feira " sem qualquer intervenção técnica".