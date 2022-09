O voo da TAP AIR Portugal TP827, que saiu esta segunda-feira de Milão, em Itália, com destino a Lisboa divergiu para o Aeroporto do Porto, quando já estava muito próximo da capital.O avião que descolou do Aeroporto de Milão às 12h24, meia hora depois do que estava previsto, deveria aterrar no Humberto Delgado às 13h40. No entanto, acabou por aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 14h15.De acordo com o site Flight Radar, o mesmo avião vai sair às 15h15 do Porto, com destino a Lisboa.Em atualização