Avião gigante 'descansa' em Beja até voltar aos céus

Airbus A380 aterrou esta segunda-feira pela primeira vez num aeroporto nacional.

Por Marta Louro e Pedro Galego | 01:30

Eram 16h57 quando o 'gigante dos céus' tocou esta segunda-feira a pista do Aeroporto de Beja. A aterragem de um Airbus A380 pela primeira vez em Portugal foi seguida por centenas de populares e decorreu com normalidade.



Recebido com o tradicional batismo de canhões de água, o maior avião de passageiros do Mundo, que pertence à companhia Hi Fly, vai ficar no Alentejo pelo menos até quinta-feira. O A380 tem uma capacidade para 471 pessoas, distribuídas por três classes na configuração atual, mas pode ser ajustado para mais de 850 pessoas.



O avião tem ainda a particularidade de estar decorado com uma mensagem que se insere na campanha 'Salve os Recifes de Coral', da Fundação Mirpuri - proprietária da Hi Fly. A companhia portuguesa é a primeira a ter este aparelho em regime de 'wet lease', uma espécie de aluguer onde disponibiliza o avião com a tripulação completa e garante a manutenção e o seguro da aeronave, recebendo o pagamento pelas horas operadas.



Para Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, ontem "ficaram provadas a capacidades e potencialidades do Aeroporto de Beja", defendendo uma maior dinamização e utilização desta infraestrutura, inaugurada em 2011.



PORMENORES

Dimensões

Tem 72,7 metros de comprimento, quase o dobro do maior avião da concorrente Boeing, o 737 MAX 8, que mede 'apenas' 39,5 metros do nariz à cauda.



Em Lisboa só em 2021

Apenas em 2021 será possível ao Aeroporto de Lisboa receber voos deste modelo de avião comercial, após a conclusão das obras naquela infraestrutura.



"Pontapé de saída" para novas acessibilidades

Florival Baiôa, do movimento de cidadãos Beja Merece+, considera que esta aterragem pode ser o "pontapé de saída" para a valorização do Aeroporto de Beja e para a criação de mais e melhores acessibilidades, quer para a infraestrutura, quer para o Baixo Alentejo.



Avião vai servir companhia europeia

Sérgio Bagorro, presidente executivo da Hi Fly, revelou ontem que este avião vai estar ao serviço de uma companhia de renome europeia nos próximos meses. "Já vendemos o avião para o verão, mas a companhia ainda é confidencial porque o contrato é recente", explicou.