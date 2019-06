Aviões desviados para Lisboa após alerta

Com 106 pessoas a bordo, um voo da TAP declarou este domingo emergência pouco depois de descolar do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) rumo a Zurique, Suíça.O comandante alegou "problemas elétricos" – segundo uma fonte da ANA Aeroportos – e pediu para regressar à Invicta.O nevoeiro impediu-o, tendo de rumar a Lisboa.A má visibilidade também obrigou outras 3 aeronaves – que ficaram em espera devido ao alerta declarado – que iam para o Porto a aterrar na capital.Um voo da EasyJet foi para Espanha e o mesmo sucedeu com um voo TAP, proveniente do Funchal.Na abordagem, a aeronave deu duas voltas, mas rumou a Lisboa. Após o alerta, as autoridades mobilizaram 30 operacionais dos bombeiros para o aeroporto do Porto.Desmobilizaram às 09h00.