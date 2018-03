Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva, neve, vento e ondas deixam País sob aviso amarelo

Mau tempo mantém-se norte a sul de Portugal.

Por Lusa | 10:16

Todos os distritos de Portugal continental estão este sábado sob aviso amarelo, prevendo-se que a chuva, neve, vento e agitação marítima se estendam de norte para sul ao longo do dia, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo o comandante Pedro Arante, nas próximas horas a chuva, por vezes forte e com trovoada, estender-se-á progressivamente do distrito de Viana do Castelo, a partir das 12h00, devendo começar a atingir a região sul a partir das 21h00, prolongando-se por Setúbal, Beja e Faro até cerca das 03h00 de domingo.



Por essa razão, toda a parte continental está sob aviso amarelo, uma vez que, associada à chuva, está prevista também a queda de neve a partir dos 800/1.000 metros de altitude, começando a afetar com mais intensidade os distritos do nordeste (Vila Real e Bragança) e estendendo-se até aos da Guarda e Viseu e em todo o maciço da Serra da Estrela.



Segundo o comandante Pedro Arante, do Serviço Nacional de Bombeiros e da Proteção Civil (SNBPC), a agitação marítima, longe de atingir os picos recentes dos 10/12 metros, vai continuar forte em toda a orla costeira (oeste e sul), com a ondulação de sudoeste de quatro a cinco metros, embora, pontualmente, possa ser bastante superior.



A ondulação marítima, acrescentou, tem associada uma "forte energia", pelo que Pedro Arante recomendou à população que evite deslocar-se para zonas junto à costa, onde as rajadas de vento também serão fortes.



"O aviso amarelo está associado aos quatro parâmetros analisados, como a chuva, neve, vento e agitação marítima", insistiu o comandante da Proteção Civil, lembrando que o alerta está em vigor, pelo menos, até às 03h00 de domingo.



Desde o início dos alertas, a 27 de fevereiro, e até às 07h00 deste sábado, segundo os dados do SNBPC, foram registadas 1.682 ocorrências, com os maiores números a respeitarem aos distritos de Lisboa (245 ocorrências), Viseu (212) e Faro (164).



Até agora, não há mortes associadas ao mau tempo, havendo apenas um caso de uma mulher de 37 anos, que ficou ferida com gravidade após a queda de uma estrutura do género de uma tenda na Feira das Profissões, que está a decorrer em Beja.



Os danos materiais estão ligados maioritariamente a inundações de habitações próximas da orla costeira e à queda de árvores e de estruturas várias na via pública ou em estradas.