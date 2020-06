Avisos em sete línguas no recinto do Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima, que esta sexta-feira e sábado acolhe a primeira peregrinação internacional aniversária do ano com fiéis, instalou no recinto de oração um sistema sonoro que a cada quinze minutos avisa os peregrinos para a necessidade de manterem o distanciamento físico e usarem máscara em espaços fechados.Em vez do habitual silêncio que caracteriza o recinto de oração, agora há sempre música ambiente, que é interrompida para serem lidos os avisos relativos à pandemia nas sete línguas presentes nas celebrações.A peregrinação de junho não costuma ter muita afluência, mas este ano é esperado um número maior de peregrinos, por ocorrer no final de uma semana com dois feriados nacionais e poucos dias após o retomar das celebrações comunitárias. Em maio decorreu e com transmissão pela televisão e internet.Desde o retomar das celebrações, tem havido "um crescendo de peregrinos", disse aoCarmo Rodeia, do Santuário de Fátima, adiantando que há três grupos inscritos para a peregrinação, todos portugueses. No recinto, as equipas de vigilantes foram reforçadas, para que "todos se sintam em segurança".O recinto de oração, entre as duas basílicas, tem 33 mil metros quadrados de área e não foi definida a lotação por qualquer entidade. Antes de pandemia, acolhia 300 mil pessoas, admitindo-se que seja reduzida para um terço.O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, preside à peregrinação, às 21h30, com o terço, seguido da procissão das velas e da celebração.Na tarde de amanhã, a escultura de Nossa Senhora de Fátima completa cem anos e sai da Capelinha para a Basílica da Santíssima Trindade, para ser contemplada pelos peregrinos.