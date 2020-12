Avó Maggie foi a primeira do mundo vacinada contra a Covid-19

Margaret Keenan, britânica de 90 anos (fará 91 na próxima semana), fica para a história como a primeira pessoa a receber a vacina da Pfizer/BioNtech contra a Covid-19. Nascida em Enniskillen, na Irlanda do Norte, mas a viver em Coventry há mais de 60 anos, Margaret recebeu esta terça-feira no hospital universitário da cidade do centro de Inglaterra, às 06h31, a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech. Descontraída, e envergando uma camisola azul, com um pinguim a desejar Feliz Natal, Maggie, como também é conhecida, revelou sentir-se "privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada", apelando ainda a todos os britânicos a receber a vacina contra o novo coronavírus: "O meu conselho é que todos os que possam, tomem a vacina. Se eu, com 90 anos, posso ser vacinada, então todos vocês podem."Maggie, uma ex-funcionária numa loja de joalharia, reformada há apenas quatro anos, mãe de dois filhos e avó de quatro netos, foi vacinada pela enfermeira May Parsons, de origem filipina, que trabalha no serviço nacional de saúde britânico há 24 anos. "Não posso agradecer o suficiente à May e ao serviço nacional de saúde, que me trataram de uma forma tremenda". Por sua vez, a enfermeira, que também ficará para a posteridade, confessou-se muito orgulhosa por "fazer parte de um dia histórico como este". "Os últimos meses têm sido duros para quem trabalha no sistema de saúde, mas agora parece que há uma luz ao fundo do túnel", salientou ainda.Depois de ser vacinada com a primeira dose, Maggie – que esteve em isolamento a maior parte do ano e pretende criar uma pequena ‘bolha’ familiar para o Natal –, foi aplaudida e saudada entusiasticamente pelo pessoal hospitalar quando passava pelos corredores. Segundo o protocolo de administração da vacina Pfizer/BioNTech, Margaret Keenan, que deve ter alta hoje, receberá a segunda dose daqui a 21 dias.Até esta terça-feira, no Reino Unido, registavam-se 1,7 milhões de infetados e 61 434 mortes.Vacinas serão administradas em 50 centros hospitalares.Nesta primeira fase, britânicos vão ter acesso a 800 mil doses.Apesar de Maggie Keenan ter sido a primeira pessoa a ser vacinada no Reino Unido, o segundo britânico a tomar a vacina contra a Covid-19 também teve direito a um enorme destaque na comunicação social, tudo graças ao seu nome, William Shakespeare. Mais conhecido por Bill entre familiares e amigos, o idoso de 81 anos foi o segundo a ser vacinado e, inevitavelmente, o nome de batismo do homem originário de Warwickshire – condado onde terá nascido o bardo inglês – fez as delícias dos internautas nas redes sociais.Para celebrar um dia a todos os títulos histórico, o Governo britânico apelidou o dia de ontem – que marcou o arranque da vacinação contra a Covid-19 no país –, como o ‘V-Day’, referência direta ao dia da rendição da Alemanha nazi em 1945.Presente num hospital londrino no dia do arranque do plano de vacinação inglês, o primeiro-ministro Boris Johnson agradeceu a todos os envolvidos no desenvolvimento da vacina, falando mesmo numa "pica no braço de toda uma nação".