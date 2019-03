Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avó reencontra as netas na CMTV

Programa 'Separados pela Vida' conseguiu mais uma reunião familiar.

10:29

Num programa dedicado aos avós, Duarte Siopa encontrou no público do programa 'Separados Pela Vida' Maria Manuela, que não via os netos há muitos anos.



Emocionada, a avó fez um apelo a Sandra, Maria Clara, Sofia e Nuno, os netos que não esquece.



O que não esperava é que Sandra, a neta mais velha, estivesse mais perto do que julgava. Mas as surpresas não ficaram por aqui.



Maria Clara também fez questão de ir a estúdio reencontrar a avó, no programa ‘Separados pela Vida’.