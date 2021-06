Azeite de Alfândega da Fé com nove medalhas e galardão em concurso internacional

Os azeites de um dos principais produtores de Alfândega da Fé, a Casa Aragão, foram distinguidos com nove medalhas e um galardão num concurso internacional, divulgou hoje o município transmontano.

A autarquia do distrito de Bragança dá conta, em comunicado, do reconhecimento alcançado pelo produtor local, a 30 de maio, no EVO iOOC Itália, um dos cinco grandes concursos internacionais de azeites do mundo.

Segundo a informação divulgada o júri do concurso internacional "atribuiu o galardão máximo de "best international organic- north hemisphere", ao azeite "Alfandagh Kids", um produto pensado para as crianças entre as variedades de azeites biológicos da Casa Aragão.

Além do principal galardão, os azeites deste produtor "foram ainda premiados com nove medalhas, duas de ouro e sete de prata, reforçando a qualidade e excelência dos azeites alfandeguenses em toda a sua gama", como refere a autarquia.

A Casa Aragão foi fundada em 1764 a Casa Aragão com tradição na produção azeites de qualidade e na inovação nesta área, tendo sido a primeira empresa a produzir azeite DOP (Denominação de Origem Protegida) Trás-os-Montes.

Uma das inovações foi o primeiro azeite transmontano com ouro comestível.

"Para o município de Alfândega da Fé o reconhecimento feito aos azeites da Casa Aragão neste importante concurso internacional é motivo de grande orgulho e inspiração para continuar a apoiar os produtores locais e a divulgar o que de melhor se faz no concelho", destaca a autarquia.