Azinheira Secular portuguesa candidata a Árvore Europeia do Ano

Árvore portuguesa já conta com mais de 20 mil votos mas continua atrás do "Carvalho Abramtsevo" da Federação Russa.

11:29

Uma Azinheira Secular do Monte Barbeiro portuguesa com 150 anos é uma das candidatas a árvore do ano na Europa. A votação está a decorrer, até ao final de fevereiro, no site 'Tree Of The Year' A azinheira, de Mértola, no Alentejo, venceu o concurso de árvore do ano em Portugal e está agora a concorrer contra várias árvores da Europa.A cerimónia da entrega do prémio de "árvore do ano" está prevista para março em Bruxelas.A árvore portuguesa já conta com mais de 20 mil votos mas continua atrás do "Carvalho Abramtsevo" da Federação Russa.