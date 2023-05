Azulejos do século XVII descobertos entre entulho no Mosteiro da Batalha

Vários azulejos do século XVII que decoraram altares na Sala do Capítulo do Mosteiro da Batalha foram descobertos num monte de entulho e lançam agora uma nova perspetiva sobre aquele Património Mundial da UNESCO, afirmou um dos conservadores do monumento.

Identificadas há cerca de um ano, as peças fizeram parte de três altares que existiram na Sala do Capítulo enquanto esta funcionou como panteão régio, até 1901, mas estavam entre desperdícios de antigas obras, numa casa de banho desativada na zona utilizada pelos militares que fazem guarda de honra ao Soldado Desconhecido, explicou à agência Lusa Pedro Redol.