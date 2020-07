Badajoz pede fecho da fronteira com Portugal devido a surto em Reguengos de Monsaraz

Os municípios de Villanueva del Fresno e Valencia del Mombuey, ambos localizados na província de Badajoz, em Espanha, pediram o encerramento das fronteiras com Portugal. Numa carta enviada ao delegado do governo espanhol na Estremadura (onde a partir deste sábado é obrigatório o uso de máscara na rua), os autarcas apelam a que seja permitida “apenas a passagem para os trabalhadores transfronteiriços”. Na origem do pedido está o surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz, a 35 quilómetros de Villanueva. Segundo os mais recentes dados, há registo de 131 casos ativos e 16 mortes.









As fronteiras entre Portugal e Espanha foram reabertas a 1 de julho, após um longo período de encerramento devido à Covid-19. Os governos dos dois países assinalaram a reabertura em Elvas e Badajoz. Esta foi a única vez que o Presidente da República saiu do País, desde o início da pandemia. A próxima saída acontece a 21 deste mês. O Chefe de Estado vai encontrar-se em Madrid com o rei Felipe VI, com quem terá “almoço de trabalho”. Um dos assuntos em cima da mesa poderá ser o pedido dos autarcas espanhóis, embora Marcelo já tenha afastado o cenário de retaliação para com os países europeus que impuseram limitações à entrada e/ou saída de turistas, embora, no Reino Unido, por exemplo, os passageiros com origem em Portugal estejam a passar sem controlo nos aeroportos londrinos. A Bélgica deu esta sexta-feira luz verde ao País, com exceção para as 19 freguesias da Grande Lisboa em estado de calamidade - fica interdita a viajantes com origem nestas.

“Nós não vamos pela retaliação. São precisas medidas locais e muito específicas”, explicou o Presidente da República. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro negou que exista descontrolo no combate à pandemia e voltou a realçar que Portugal faz testes a todos os casos suspeitos. Costa lembrou que há países que só testam doentes com sintomas. Já o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita assegurou que o surto em Reguengos de Monsaraz está “perfeitamente identificado”.



Regras apertadas na Grande Lisboa vão manter-se



António Costa defendeu esta sexta-feira, à saída da reunião com o autarca de Loures, Bernardino Soares, que é cedo para “aligeirar” as medidas na região de Lisboa e Vale do Tejo. O primeiro-ministro já reuniu com os autarcas de Sintra e da Amadora, tendo afirmado que não via “razões”, neste momento, para as 19 freguesias saírem da situação de calamidade. Loures anunciou que vai contar autocarros para fiscalizar oferta de transportes. Esta sexta-feira, a região tinha 85% dos novos casos.





Funcionária de lar de Loulé infetada obriga a 250 testes



Todos os utentes e funcionários do lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé realizaram testes à Covid-19, após uma profissional ter testado positivo. Os resultados dos 250 testes deverão ser conhecidos esta sexta-feira. Em Aljezur, há 7 infetados, sendo que um deles é um funcionário da câmara. Os colegas de serviço estão de quarentena e todos os trabalhadores vão ser testados. A região do Algarve tem o mais baixo risco de transmissibilidade do País (0,81).





pormenores



Professor isola 21 atletas



Vinte e um praticantes de polo aquático, incluindo nove crianças do escalão sub-12, foram colocados em isolamento, após um professor da modalidade ter sido diagnosticado com Covid-19, em Paços de Ferreira.





13 infetados no São José



O surto de Covid-19 no Hospital de São José, em Lisboa, atingiu mais uma pessoa, sendo agora 13 aqueles que testaram positivo à doença, segundo fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.





Estaleiro da Amadora



Os trabalhadores do Estaleiro Municipal da Amadora (cerca de 300) estão apreensivos com o caso de um colega infetado com o novo coronavírus. A autarquia garante que qualquer “situação positiva” é acompanhada pela Saúde Pública.