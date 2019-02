Novo habitante do parque de Santiago do Cacém é cuidadosamente vigiado.

Uma girafa da espécie Rothschild nasceu de parto natural, a 9 de fevereiro, no Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém. O parque divulgou esta terça-feira na rede social Instagram o momento do parto do jovem macho.Nos primeiros dois meses de vida, o pequeno animal é vigiado 24 horas por dia pelos tratadores, e tem apenas contacto com a mãe.Esta é a segunda girafa que nasce no parque, onve vivem seis destes animais, que já são o símbolo deste espaço no Litoral Alentejano.