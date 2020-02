Badoca Safari Park recebeu corrida de obstáculos

Gonçalo Prudêncio em masculinos e Marta Ferreira em femininos, foram os grandes vencedores da 1.ª edição do STC Ultimate Obstacle Challenge - Badoca Safari Park, que decorreu no dia 23 de fevereiro, em Santiago do Cacém.Com os animais como companhia, os 520 aventureiros desafiaram logo pela manhã as suas capacidades ao longo de sete quilómetros, onde tiveram de ultrapassar 25 obstáculos.Esta é uma prova que combina corrida e transposição de obstáculos naturais e artificiais, realizada num circuito inserido em pleno Badoca Safari Park.Esta competição exige aos participantes, para além da resistência física, também força e destreza além de espírito de superação para ultrapassar os obstáculos que vão aparecendo à sua frente, sejam eles saltar barreiras artificiais, ultrapassar lagos e pântanos, subidas com ajuda de cordas, arrastar ou carregar pesos, rastejar e testar o equilíbrio.Na prova masculina, Gonçalo Prudêncio percorreu o circuito em (00:38:07), na segunda posição terminou Tiago Duarte com (00:40:00) e na terceira posição Cris Pedrosa com o tempo de (00:42:16).No setor feminino, Marta Ferreira completou o circuito em (01:08:59) seguida de Carla Rocha com (01:51:29) e de Cláudia Balona com (01:53:26).Organizada pelo "Os Chaparros BTT Team", esta é a única prova do género realizada em Portugal.