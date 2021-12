O setor olivícola no Alentejo debate-se com a falta de capacidade das fábricas para armazenar bagaço, o que já obrigou à paragem de quase 50 lagares na região.A União de Cooperativas Agrícolas do Sul (UCASUL), no concelho de Alvito, parou por duas vezes de receber bagaço de fornecedores habituais. A primeira paragem ocorreu entre os dias 21 de novembro e 2 deste mês e a segunda entre o dia 4 deste mês e esta terça-feira, porque foi atingida a saturação dos tanques.