Bairro Comercial Digital de Aveiro deverá contar com 1.000 lojas

A Câmara de Aveiro conta abranger mil estabelecimentos da cidade com o "Bairro Comercial Digital de Aveiro", que envolve comerciantes e hoteleiros, revelou esta sexta-feira a fonte municipal.

A autarquia vai celebrar, para esse efeito, um contrato com a Associação Comercial de Aveiro (ACA) e a Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

De acordo com uma nota de imprensa, vai ser dinamizado com aquelas entidades o "Bairro Comercial Digital de Aveiro", um programa de transformação digital no setor do comércio local.

O "Bairro Comercial Digital de Aveiro" será circunscrito ao centro da Cidade, com a perspetiva de abranger cerca de mil estabelecimentos comerciais, segundo a mesma fonte.

O programa representa um investimento total de 1.1 milhões de euros, dos quais mais de 900 mil euros financiados pela União Europeia, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O "Bairro Comercial Digital de Aveiro" visa dotar os comerciantes de uma plataforma de vendas online, integrada numa solução de logística de entregas e de uma aplicação móvel de dinamização da comunidade.

Com o desenvolvimento da plataforma será também implementada uma solução de integração de serviços municipais ao cidadão num único cartão.

Estima-se que venham a ser associados à plataforma de vendas cerca de 30 mil utilizadores de serviços municipais na área de educação, mobilidade, cultura e turismo.

"Serão desenvolvidas medidas complementares de infraestruturação do "Bairro", ao nível de comunicações e sensorização na área do Wi-Fi e estacionamento do Aveiro Tech City Living Lab", adianta a nota.

Está ainda prevista a colocação de ecrãs digitais informativos sobre a oferta disponível em locais de maior visibilidade.