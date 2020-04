Bairro de barracas alvo de desinfeção em Beja

Os trabalhos de desinfeção no Bairro das Pedreiras, em Beja, tiveram início esta segunda-feira. A medida integra o Plano de Contingência da Câmara Municipal de Beja no âmbito da pandemia de Covid-19.



O presidente da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, António Ramos, afirma que "esta é uma medida de prevenção", uma vez que, até ao momento, não há registo de nenhum caso positivo naquele local. A chuva dos últimos dias atrasou as "desinfeções que estavam planeadas para ser feitas há mais tempo" e que agora "serão realizadas regularmente", explica o autarca.