Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baixa de Faro em risco devido a erosão

Presidente da Câmara admitiu o problema à imprensa, após os efeitos que a tempestade da última semana.

Por João Mira Godinho | 08:42

A Câmara de Faro quer avançar com uma intervenção de fundo que resolva o problema da erosão costeira, provocada pelo mar, na praia de Faro. O presidente da autarquia, diz que se tal não for feito, é a própria "Baixa da cidade" que fica em risco.



Rogério Bacalhau admitiu o problema à imprensa, após os efeitos que a tempestade da última semana tiveram na praia de Faro, com o areal a ficar muito reduzido. As ondas provocaram mesmo danos em algumas habitações, incluindo uma unidade hoteleira.



"Numa primeira fase temos de resolver os problemas imediatos mas depois, em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Polis e a Universidade do Algarve, vamos estudar o que se pode fazer para encontrar uma solução de futuro", disse ao CM fonte da autarquia. "Há várias hipóteses, com os técnicos, vamos ver qual é a melhor", acrescentou.



A praia de Faro, tal como as ilhas-Barreira da Ria Formosa, também muito atingidas pela tempestade, servem de ‘defesa’ da costa em relação ao mar. Também em Olhão, estas línguas de areia desempenham um papel fundamental.



PORMENORES

Reunião urgente

A autarquia vai solicitar uma reunião urgente ao Governo para encontrar uma solução que "dê uma maior sustentabilidade à praia de Faro", referiu Rogério Bacalhau. Segundo o autarca, o cordão dunar "apresenta condições de risco".



Nova tempestade

Para a madrugada desta sexta-feira é esperada a chegada, ao continente de uma nova tempestade, com chuva, vento e forte ondulação. De novo proveniente de sudoeste, deve atingir com maior intensidade o Algarve (mais info. pág. 19).