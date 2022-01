Neste ano já deram entrada na Segurança Social cerca de 125 mil pedidos de subsídio por doença Covid-19, quase mais 102 mil do que durante todo o mês de dezembro, segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Em comparação, em dezembro (mês em que já se tinha verificado um disparo das baixas face a novembro), foram pedidos 23,2 mil subsídios por doença Covid-19 (o correspondente a 6,7 milhões de euros).