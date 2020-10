Uma baleia viva com cerca de 13 metros, deu á costa e está encalhada na Ria de Aveiro, na zona de S. Jacinto, desde a manhã desta segunda-feira.A Polícia Marítima de Aveiro, o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, Bombeiros e populares montaram já uma operação de salvamento, apurou o CM.Numa altura em que ainda decorrem as operações de salvamento do animal, vai ser tentada a deslocação da baleia para junto da água.