Uma baleia-comum com cerca de 15 metros foi avistada no início da semana ao largo da praia do Meco, no concelho de Sesimbra.



A baleia encontrava-se entre uma centena de golfinhos-comuns e o momento foi captado pelos 12 passageiros e 2 biólogos marinhos a bordo de uma embarcação da SeaEO Tours.



“Esta baleia é uma espécie habitual na costa portuguesa e para a sua identificação apresenta uma mancha esbranquiçada sobre o olho direito”, refere a SeaEO Tours.









