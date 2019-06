"Baleia dos ares" Airbus Beluga XL sobrevoou o aeroporto do Porto

A "baleia dos ares", um avião Airbus A330-743L, conhecido como Beluga XL, realizou esta terça-feira várias manobras 'touch and go' - aterragem sem paragem - no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, segundo apurou ojunto de fonte da ANA Aeroportos.O Beluga XL realizou a primeira viagem em julho de 2018. O Airbus A330-743L tem como missão transportar material aeronáutico entre as várias fábricas da Airbus.O avião terá saído de Toulouse, em França, base da companhia aérea, e dirigiu-se para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde terá então realizado uma sessão de treino.