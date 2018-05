Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baleia deu à costa junto ao Cais do Sodré em Lisboa

A capitania do Porto de Lisboa confirma a notícia da presença do cetáceo no Rio Tejo.

11:06

Uma baleia de pequeno porte deu à costa esta quarta-feira junto ao Cais do Sodré, em Lisboa. O CM confirmou junto da Capitania do Porto de Lisboa que o animal, que será uma baleia-piloto, foi encontrada já sem vida



O animal encalhou frente ao restaurante Portugália.



A situação está a ser acompanhada pelas autoridades.