Baleia morta com 10 metros de comprimento dá à costa em praia de Vila do Bispo

O cetáceo vai ser transportado para aterro, com o apoio da autarquia. Outra baleia morta tinha dado à costa na praia da Rocha, terça-feira.

Uma baleia morta, com cerca de 10 metros de comprimento e várias toneladas de peso, deu esta sexta-feira à costa numa zona rochosa da praia da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo.Segundo revelou aoo comandante Pedro Palma, da Capitania do Porto de Lagos, "por ser impossível remover o animal por terra, este foi rebocado pela embarcação semirrígida do Instituto de Socorros a Náufragos de Sagres para o porto da Baleeira".