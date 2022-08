Baleia morta removida em Manta Rota

O animal apareceu morto, ao final da tarde de segunda-feira, em Cacela Velha. Acabou por ser arrastado de novo para o mar e, ontem de manhã, foi novamente detetado na praia da Manta Rota.



Uma baleia-anã, com cerca de três metros de comprimento e que deu à costa sem vida, foi ontem retirada por uma retroescavadora, junto à praia da Manta Rota.O animal apareceu morto, ao final da tarde de segunda-feira, em Cacela Velha. Acabou por ser arrastado de novo para o mar e, ontem de manhã, foi novamente detetado na praia da Manta Rota.

“Foi contactada de imediato a rede de arrojamentos do Algarve e o Município de Vila Real de Santo António (VRSA), que empenhou uma retroescavadora e tratou da remoção”, disse ao Correio da Manhã Rui Andrade, capitão do Porto de VRSA.



Devido ao avançado estado de decomposição do cadáver, os biólogos mobilizados não conseguiram detetar a causa da morte da baleia.