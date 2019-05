Banco de Portugal aprova Fang Bian para presidente executivo do Bison Bank

O Banco de Portugal aprovou Fang Bian para presidente executivo do Bison Bank, antigo Banif - Banco de Investimento, foi esta terça-feira anunciado.Em comunicado, o Bison Bank avança que "Fang Bian acaba de ser aprovado pelo Banco de Portugal como o novo CEO [presidente executivo]", salientando que o responsável tem "um curriculum com mais de 30 anos de experiência acumulada na banca de investimento e banca de retalho em Hong Kong, Singapura, Londres e Pequim".A sua experiência "de mais de três décadas no setor bancário irá permitir levar a cabo a implementação do plano estratégico do banco através da expansão do seu 'core business' [negócio principal] nas áreas de 'Wealth Management' e 'Investment Banking', sustentada na plataforma Euro-Asiática, assegurando em simultâneo uma forte cultura e estrutura de gestão de risco", segundo a mesma fonte.Fang Bian foi presidente da Comissão Executiva do Bison Finance Group Ltd. e membro do Comité de Gestão do Bison Capital Financial Holdings e, entre 2013 e 2018, esteve no Bank of China International (BOCI) Group, onde foi administrador."Sinto-me muito honrado pela confiança depositada em mim pela administração do Grupo Bison. Estou muito entusiasmado por poder usar toda a experiência acumulada durante a minha carreira para contribuir para o desenvolvimento do Bison Bank" afirmou Fang Bian, citado no comunicado.O novo presidente executivo disse que "o Bison Bank pretende criar uma ligação intercontinental sólida, apoiando um fluxo constante de ligações que aproximem os mercados dos investidores em todo o mundo".Em 18 de janeiro, o Bison Bank anunciou que o seu acionista tinha proposto Bian Fang para presidente executivo.Na altura, os chineses do Bison Bank justificaram a decisão com "os crescentes desafios e complexidades inerentes à ligação entre a China e a Europa no setor financeiro, em especial na área da banca de investimento e gestão de patrimónios".O Bison Bank anunciou também, na altura, que o seu acionista tinha decidido nomear Pedro Oliveira Cardoso como responsável na área internacional do Bison Financial Group.De acordo com o Jornal Económico de 18 de janeiro, Pedro Oliveira Cardoso foi inicialmente proposto para ser presidente executivo do Bison Bank, mas o banco acabou por optar por Bian Fang, face ao risco de chumbo das avaliações de idoneidade do gestor português no Banco de Portugal.De acordo com o jornal, o risco de chumbo estava relacionado com a auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos no período entre 2000 e 2015, da qual Pedro Oliveira Cardoso foi administrador.O Bison Bank é a nova designação do antigo Banif - Banco de Investimento, adquirido à Oitante pela Bison Capital Financial Holdings em novembro de 2018.No final de junho de 2018, o Banco de Portugal anunciou que pediu o início da liquidação judicial do Banif, na sequência da revogação pelo Banco Central Europeu da autorização para o exercício da atividade de instituição de crédito.Em dezembro de 2014, o Banif foi alvo de uma medida de resolução, por decisão do Governo e do Banco de Portugal, o que levou a que muitos clientes se viessem a afirmar como lesados por aquela instituição bancária.