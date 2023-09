Há sete anos que a mancha florestal da Mata do Urso, no Carriço, Pombal, armazena em seis cavidades subterrâneas o gás natural que abastece o País, mas as condutas não passam pela freguesia, onde os habitantes continuam a recorrer às botijas para ter gás em casa. A população reage por isso com alguma indiferença quando questionada sobre o plano do Governo de construir mais duas cavernas e criar no Carriço a reserva estratégica nacional de gás natural.









Ver comentários