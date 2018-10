Banco Solidário Animal recolheu mais de 278 mil quilos de ração

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A 15ª edição do Banco Solidário Animal permitiu recolher 278 545,66 quilos de alimentos.



Segundo os dados do banco, foram recolhidos 196 412 quilos de ração para cão e 82 133 quilos de ração para gato, para além de 36 027 quilos de areia para gato.



A 15ª edição envolveu quatro mil voluntários em 316 lojas Continente, Jumbo, Pão de Açúcar e My Auchan, apoiando 255 associações.