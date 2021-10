jornada em memória das vítimas da Covid-19 que arrancou na sexta-feira com centenas de iniciativas por todo o país.A manhã deste último dia de homenagem fica marcada por uma sessão de 45 minutos da Banda de Música da Força Aérea e a Banda de Música da Armada que encheu de música o Rossio, em Lisboa.Segundo Jorge Wemans, da comissão promotora da "Jornada de memória, luto, e afirmação da Esperança", as iniciativas visam fundamentalmente homenagear as vítimas, lembrar todos os profissionais dos diversos setores, como os da saúde, que mantiveram a "sociedade viva durante os tempos de confinamento" e, sobretudo, "sublinhar a esperança num futuro melhor".