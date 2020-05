Bandeira azul hasteada em 360 praias portuguesas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A bandeira azul - selo de qualidade - vai ser hasteada este ano em 360 praias: 322 costeiras e 38 fluviais. São mais oito do que no ano passado. As distinções foram esta quarta-feira reveladas, em conferência de imprensa, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, Oeiras.Devido à pandemia da Covid-19, mais do que nunca, há regulamentos de segurança rigorosos a cumprir (ver ...