Bandeira portuguesa sobe ao 14.º lugar no ranking mundial em número de navios registados

Portugal subiu duas posições no ranking mundial dos maiores Estados de Bandeira em número de navios registados, ocupando agora o 14.º lugar com cerca de 600 navios sujeitos às convenções internacionais, foi na quinta-feira divulgado.

Segundo o relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que analisou o período entre 2020 e 2021, Portugal subiu dois lugares para a 14.ª posição no ranking mundial "mantendo a tendência de crescimento sustentado"

"Dentro dos 20 principais Estados de Bandeira, Portugal foi o que mais cresceu em número de navios registados, com um aumento de 10% face ao período homólogo anterior", pode ler-se no comunicado da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) a que a agência Lusa teve acesso.

Portugal conta com cerca de 600 navios sujeitos às convenções internacionais, ou seja, os mais relevantes, destaca.

"Esta excelente performance no último período deve-se, essencialmente, à conjugação de vários fatores muito favoráveis à competitividade do Registo Internacional de Navios da Madeira, dos quais se destaca um importante conjunto de alterações legais que se fizeram sentir neste período, como por exemplo, a possibilidade dos navios terem guardas armados a bordo ou as simplificações em termos de hipotecas e certificados eletrónicos", salienta a DGRM.

Também foi importante para este aumento "a nova dinâmica e sinergias" das entidades envolvidas no registo, com "uma melhor resposta aos clientes" e "ao suporte das tutelas do registo (Mar e Justiça) e do Governo Regional da Madeira".

"Para Portugal, o maior desafio atual é manter um crescimento sustentado, alicerçado no rigor técnico, em termos de critérios de entradas de navios e de manutenção dos mesmos", aponta ainda.

O registo de navios continua a ser liderado mundialmente pelo Panamá, existindo atualmente em operação no mundo, de acordo com os dados relativos a 01 de janeiro, 99.800 navios mercantis de todos os tipos.

Globalmente, comparando o relatório da UNCTAD de 2021 face a 2020, a frota de navios mundial cresceu 3%.