Banhistas tentam salvar baleia encalhada na praia da Fonte da Telha em Almada

Dezenas de banhistas tentaram esta sexta-feira salvar uma baleia, com 14,80 metros, que ficou encalhada na praia da Fonte da Telha, Almada. Tentavam devolver o animal, com 15 toneladas, ao mar. As autoridades tinham dado conta de que a baleia estaria viva, mas “não reativa”, adiantou o comandante Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa. Durante a tarde, a praia tornou-se numa atração. “Viemos de propósito porque o meu neto queria ver a baleia”, contou Ivete Albano, natural da Amora. A Polícia Marítima foi alertada para a situação cerca das 09h00 e ativou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). “Tudo indica que o animal terá sofrido um abalroamento em alto-mar, atingido por uma embarcação de grande porte. Foram feitas várias tentativas para afastarem o animal para águas mais profundas, mas não reagiu. A respiração é muito fraca e há relatos de que terá perdido muito sangue. A morte é inevitável. Não há nada que se possa fazer”, avançou Marina Sequeira, do ICNF. A especialista acrescentou que “assim que for confirmada a morte, o animal será retirado e levado para um aterro sanitário”. “Segunda-feira será feita a necropsia.” Élio Vicente, biólogo marinho, recomenda a todos os que tocaram no animal que lavem o corpo devido ao perigo de transmissão de doenças.





Ver comentários