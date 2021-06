Banhos desaconselhados em Matosinhos e Arcos de Valdevez devido à qualidade da água

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha os banhos nas praias de Matosinhos e Pontilhão da Valeta, nos distritos do Porto e Viana do Castelo, respetivamente.

Na sua página oficial, a APA refere que os banhos estão desaconselhados desde terça-feira, na sequência dos resultados provisórios da amostra da água colhida na segunda-feira, que não especificou.

"Visando a proteção da saúde dos banhistas e em estreita coordenação com a delegada de Saúde Regional do Norte e com o município, o banho encontra-se desaconselhado até que os resultados analíticos das amostras comprovem que está reposta a qualidade da água, compatível com a prática balnear", adianta.