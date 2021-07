Banhos interditos em praia de Albufeira

Os banhos foram interditos na praia dos Pescadores em Albufeira. Segundo revelou ao CM uma banhista, "começou a sair água escura junto ao pontão da praia, o que deixou a água toda suja".

A Autoridade Marítima Nacional confirmou que foi recebido um alerta pelas 18h00, através de um nadador-salvador, que informou que debaixo do pontão "estava a sair água com uma cor acastanhada, apresentando odor intenso", tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de Albufeira.

Os elementos da Polícia da Marítima confirmaram a presença de água de cor acastanhada e de odor intenso na praia, "tendo sido hasteada a bandeira vermelha" por indicação do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Portimão.

Segundo garantiu ao CM o comandante da Capitania do Porto de Albufeira, Gonzales Paços, foi contactada a Agência Portuguesa do Ambiente que se prontificou a realizar análises à qualidade da água, o mais rápido possível. Até que não seja conhecidos os resultados das análises, a praia ficará interditada a banhos.