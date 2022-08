Banhos voltam a ser possíveis na praia de Vila Praia de Âncora em Caminha

Os banhos na praia de Vila Praia de Âncora, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, voltam a ser possíveis a partir deste sábado, após terem sido desaconselhados na quarta-feira, divulgou a Câmara Municipal.

"O Município de Caminha foi hoje notificado pela Agência Portuguesa do Ambiente [APA] de que as análises à água da praia de Vila Praia de Âncora voltaram à normalidade. Assim, deixam de ser desaconselhados os banhos", pode ler-se num comunicado da autarquia enviado hoje às redações.

A Câmara local afirma ainda estar a providenciar o "regresso à normalidade, com a colocação das bandeiras em conformidade", em articulação com a Capitania do porto de Caminha.