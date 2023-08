A construção da barragem de Alvito, no concelho de Castelo Branco, é apresentada como a principal solução, no rio Tejo, para reduzir a dependência da água proveniente de Espanha.



Com a criação no rio Ocreza de um volume de água de 425 hm3, que será metade do existente em Castelo de Bode, a barragem permitirá libertar para o maior rio ibérico cerca de 110 a 150 hm3 nos períodos de maior seca, permitindo assim a sobrevivência do caudal ecológico, entre a barragem do Fratel e Constância.









