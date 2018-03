Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barragens já estão acima da média

Quinze dias de chuva valeram por um mês.

Por João Saramago | 01:30

As tempestades ‘Félix’ e ‘Gisele’ provocaram forte precipitação, em particular no Norte e Centro, o que levou a que, nestas regiões, o volume de armazenamento das barragens seja agora superior ao habitual para a época. A sul do Tejo, embora tenha havido um acréscimo, na maioria das albufeiras ainda não foram alcançados os valores médios.



Um caso expressivo verifica- -se em Castelo de Bode, no rio Zêzere. A albufeira que abastece a área da Grande Lisboa registava, a 1 de março, 67,9% da capacidade máxima. Ontem, chegava aos 87,4%, tendo sido realizadas descargas laterais para aliviar armazenamento.



Tendo chovido mais em 15 dias do que é habitual durante todo o mês de março, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estima que, nesta altura, tenham sido ultrapassadas as situações de seca severa e extrema que atingiam 84,5% do território no final de fevereiro. O valor médio de precipitação em março a nível nacional é de 60 litros por metro quadrado, mas em algumas localidades chegaram a chover mais de 90 litros por metro quadrado no espaço de uma semana. A situação não irá inverter-se a curto prazo, prevendo-se queda de chuva por mais dez dias.



Aviso da Proteção Civil

A Autoridade Nacional da Proteção Civil emitiu um aviso de agravamento do estado do tempo para hoje e amanhã, com previsão de chuva e vento forte.



Três veículos soterrados

Ficaram soterrados, ontem, 3 carros após ruir parte de um palácio devoluto em Vila Cova, Arganil. O imóvel tinha ardido a 15 de outubro de 2017.



Derrocada na Sertã

A Estrada Nacional 238, na Sertã, ficou, ontem, condicionada devido a uma derrocada provocada pela chuva intensa.



Resíduos no rio Tejo

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, negou ontem a colocação em áreas protegidas de resíduos retirados do rio Tejo.