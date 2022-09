Barragens no Douro Superior asseguram caudais "que estado Espanhol não consegue"

O presidente da Associação de Municípios do Douro Superior (AMDS) defendeu esta quarta-feira a importância das barragens do Baixo Sabor e de Foz Tua na regulação dos caudais da Via Navegável do Douro (VND), quando há dependência de Espanha.

"Mais uma vez, será este território do interior português que vai assegurar o que o Estado espanhol não consegue, que é a manutenção dos caudais do rio Douro, ao abrigo do Pacto de Albufeira. E vai resolver o problema com duas infraestruturas [barragens do Baixo Sabor e Foz Tua], que estão nesta região. É só para refletirmos", vincou esta quarta-feira o autarca social-democrata.

Espanha e Portugal acordaram reduzir esta semana as descargas de água de barragens espanholas da bacia do Douro, assumindo a impossibilidade de cumprimento dos caudais mínimos acordados.