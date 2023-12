Barragens no sul com falta de água

A chuva dos últimos dias não teve qualquer efeito no volume de armazenamento das barragens do Baixo Alentejo e do Algarve, existindo quatro albufeiras nos mínimos: Arade (14%), Monte da Rocha (8%), Bravura (7%) e Campilhas (6%). Por regiões, o Algarve regista a situação mais complicada, onde o volume mais elevado é na barragem do Funcho, com 33%.Bem diferente é a situação a Norte. O boletim da Agência Portuguesa do Ambiente indica que as barragens na bacia do Cávado estão a 88,4% da sua capacidade; no Ave a 81% e no Douro a 79,5%. A média nacional de armazenamento situa-se em 72%.Na comparação com a média dos últimos 30 anos, verifica-se valores inferiores ao habitual para esta altura do ano, nas bacias do Mondego, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve e Arade. Em 60 albufeiras, 15 apresentam disponibilidades hídricas acima dos 80%, nomeadamente Castelo de Bode, no rio Zêzere com 84,8%. Por sua vez, no Alqueva, barragem que retém cerca de um terço de água armazenada em Portugal, o volume está a 70,5%.