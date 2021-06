Barreiro lança incubadora de negócios ‘startups’ para recuperação pós-Covid

Com vista a acelerar a economia local e alavancar a recuperação económica e social em tempos pós-Covid-19, a Câmara Municipal do Barreiro vai lançar, até ao final do ano, a StarUp Barreiro, uma espécie de incubadora onde, espera autarquia, possam vir a nascer num futuro próximo, novas empresas e modelos de negócio empreendedores.

O Parque Empresarial Baía Tejo será o berço da novidade que pretende fomentar a atividade artística do concelho do Barreiro. A obra ainda decorre mas as candidaturas estão já abertas e o projeto será apresentado na próxima semana, a oito e nove de junho, com uma sessão ‘bootcamp’ especialmente dedicada a startups que ali queiram vir a estabelecer negócio.

O vereador da Câmara Municipal do Barreiro responsável pelo projeto, Bruno

Vitorino explica ao CM que o projeto pretende ajudar, nomeadamente, as áreas da cultura, artes e espetáculo. "Queremos apoiar os artistas e os profissionais das artes e espectáculos, assim como retomar os eventos culturais, é essencial para a recuperação progressiva da economia local nos anos pós-pandemia que se irão seguir".

O projeto surge de uma parceria entre a autarquia do Barreiro, a consultora Territórios Criativos e a empresa de gestão do parque empresarial Baía Tejo que cedeu as instalações à Startup Barreiro.

"A incubadora terá três áreas principais de atuação: a cultura, a criatividade e a sustentabilidade. Queremos que as três funcionem em uníssono, afirmando o talento dos jovens empreendedores portugueses e a sua capacidade para inovar e diversificar as ofertas do setor cultural, impulsionando a reintegração da cultura na vida das pessoas", avança Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos.