Barulho das turbinas eólicas no mar preocupa zona da Foz Velha

A Câmara do Porto apontou, na consulta pública sobre o projeto das eólicas offshore, que a instalação a três quilómetros da costa teria impacto paisagístico sobre a zona da Foz Velha e que o barulho das turbinas seria audível.Classificado de Interesse Público da Foz Velha, terá um forte impacto visual e paisagístico, que interferirá com a integridade patrimonial deste conjunto e da relação que este estabelece com a paisagem que o conforma, delimitada pelo rio Douro e pelo mar".O documento refere também que os equipamentos poderiam "impactar negativamente com a leitura do molhe e farolim da barra do Douro".