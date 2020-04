Base Aérea da Ota recebe 170 infetados com coronavírus de Lisboa

Os casos positivos de Covid-19 começam a chegar esta segunda-feira cerca das 19h00. São 170 cidadãos estrangeiros infetados por covid-19, oriundos de Lisboa, disse à agência Lusa o presidente da câmara de Alenquer, Pedro Folgado.

O autarca disse desconhecer se as 170 pessoas são oriundas do hostel da Rua Morais Soares, em Lisboa, que foi evacuado no domingo devido a um caso positivo de covid-19, tendo-se iniciado de imediato um plano de testes.

O hostel, que albergava perto de 200 pessoas em 40 quartos, foi alvo de uma desinfeção.

"Este hostel tinha um total de cerca de 185 pessoas residentes e alguns profissionais e, portanto, foram sendo feitos testes a toda esta população" e "muito deles deram positivo", adiantou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

A Mesquita de Lisboa, que inicialmente disse ter acolhido 170 pessoas retiradas desse hostel, indicou que 138 deram positivo.