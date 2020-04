Base Naval do Alfeite abre portas para idosos vindos de lares

Cem idosos e perto de 50 funcionários de lares poderão ser acolhidos na Base Naval do Alfeite, em Almada, após um pedido da Segurança Social.



As instalações habitualmente usadas por militares foram adaptadas para receber estes utentes, caso seja necessário e se verifiquem casos de infeção por Covid-19 nos lares do concelho. A decisão foi tomada por acordo entre o Ministério da Defesa e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, responsável pela coordenação na área da Grande Lisboa e Vale do Tejo.

O Alfeite recebe atualmente sete profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta que desta forma não precisam de regressar a casa após o trabalho. Uma opção tomada pelos próprios de forma a evitar o contágio de familiares. No total estão disponibilizadas 50 camas na base naval para estes profissionais de saúde.

Em Tavira, também estão agora instalados numa base militar seis imigrantes devido a um foco de contágio no Algarve.

Os últimos dados apontam para 60 militares infetados pelo novo coronavírus, dois dos quais estão hospitalizados.