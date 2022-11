Quase dois meses após o início do ano letivo, Matilde Sampaio, aluna invisual na Escola Luciano Cordeiro, em Mirandela, continua sem professor de Braille. Na voz de Matilde é clara a insatisfação. Durante as aulas valem-lhe as colegas que vão ditando a matéria. “Basicamente, eu só oiço. É muito difícil para mim.”









Continua sem professor de Braille para acompanhá-la diariamente, numa escola conhecida por ser inclusiva. Agora, uma vez por semana, uma docente do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, em Bragança, presta apoio à aluna. “Não é a mesma coisa, num dia não se pode aprender o mesmo que durante uma semana”, diz Matilde. Da parte da escola, o silêncio continua.